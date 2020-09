Autos und Zigaretten teurer, neue Kurzarbeit: Das ändert sich ab 1. Oktober

Wien, Innsbruck – Mit 1. Oktober wird wieder einiges anders in Österreich. Dann treten Änderungen in Kraft, die der Gesetzgeber jüngst beschlossen hat. Dabei sind ganz unterschiedliche Bereiche betroffen. So werden bestimmte Autos bei den laufenden Kosten teurer, auch für Zigaretten muss man mehr auf den Tisch legen. Und die in der Corona-Krise so erfolgreiche Kurzarbeit wird mit Beginn des Herbsts überarbeitet. Ein Überblick über die wichtigsten Neuerungen.