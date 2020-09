Neue Chats bekannt: Ibiza-U-Ausschuss nach zehn Stunden beendet

Der als Auskunftsperson geladene Ex-Rapid-Goalie und ehem. Novomatic-Geschäftspartner Peter Barthold am Mittwoch beim Ibiza-U-Ausschusses im Parlamentsausweichquartier in der Wiener Hofburg.

Wien – Der Tag im Ibiza-U-Auschuss ist am Mittwoch nach gut zehn Stunden beendet worden. Befragt wurden am Vormittag der Ex-Novomatic-Geschäftspartner Peter Barthold und am Nachmittag der Novomatic-Aufsichtsratsvorsitzende Bernd Oswald. Die dritte geplante Auskunftsperson, Stefan Krenn, Leiter Public Affairs, wurde wegen der fortgeschrittenen Zeit nicht mehr befragt und muss erneut geladen werden.