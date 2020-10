82-Jährige in Ehrwald seit Mittwochabend vermisst: Suche geht weiter

Ehrwald – Eine 82-jährige Schweizerin ist seit Mittwochabend aus ihrem Hotelzimmer in Ehrwald abgängig, bestätigte die Polizei am Donnerstag gegenüber der Tiroler Tageszeitung Online. Seit 17 Uhr gilt die Frau als vermisst, Polizei, Feuerwehr und Bergrettung samt Hundestaffel machten sich sofort auf die Suche – vorerst vergeblich. Am Donnerstag läuft die Suchaktion weiter. (TT.com)