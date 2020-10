John Legends Frau Chrissy Teigen erlitt Fehlgeburt im sechsten Monat

Immer wieder spricht das US-Model Chrissy Teigen in den sozialen Medien über persönlichste Dinge und zeigt selbst die privatesten Momente. Jetzt sind es Momente der tiefsten Trauer, die sie teilt.

Los Angeles – Das Model Chrissy Teigen, Ehefrau von Musiker John Legend, hat eine Fehlgeburt erlitten. „Wir sind geschockt und empfinden Schmerz, wie man ihn sonst nur vom Hörensagen kennt. Die Art von Schmerz, die wir noch nie zuvor gefühlt haben“, schrieb die 34 Jahre alte Teigen in einem emotionalen Post, den sie bei Instagram und Twitter verbreitete.

„Wir waren nie in der Lage, die Blutungen zu stoppen und unserem Baby die Flüssigkeiten zu geben, die es brauchte, trotz Blutbeutel um Blutbeutel“, fügte sie hinzu. „Es war einfach nicht genug.“ Dazu stellte Teigen fünf sehr intime Schwarz-Weiß-Foto, die sie weinend auf einem Krankenhaus-Bett zeigen. Am Sonntag war Teigen bereits in die Klinik gekommen, war zu diesem Zeitpunkt aber noch zuversichtlich, dass alles gut gehen würde.