Boulevardblatt nutzt Biografie: Meghan erlebt vor Gericht erneute Niederlage

London – Herzogin Meghan klagt wegen einer Persönlichkeitsrechtsverletzung gegen die britische Zeitung Mail on Sunday und deren Verlag Associated Newspapers. Anlass für den Prozess ist die Veröffentlichung eines handschriftlichen Briefes von Herzogin Meghan an ihren Vater Thomas Markle aus dem Jahr 2018, der von der Mail on Sunday abgedruckt worden war. Die Herzogin sieht darin einen Missbrauch privater Informationen und sich selbst in ihren Persönlichkeits- und Datenschutzrechten verletzt. Bei einer Gerichtsanhörung musste Meghan nun einen Rückschlag hinnehmen.