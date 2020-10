Nach wie vor Höchstwert: 19.694 Arbeitslose im September in Tirol

Die Arbeitslosenquote im September belief sich in Österreich auf 8,4 Prozent. © Böhm Thomas

Wien – Seit sechseinhalb Monaten prägt die Corona-Krise die Lage am Arbeitsmarkt. Doch die relativ gute Auslastung im Sommertourismus sorgte auch noch im September für leichte Entspannung in Tirol. Die Arbeitslosigkeit liegt aber noch immer um 48,2 Prozent über dem Vorjahresniveau und 19.694 Arbeitslose Ende September stellen nach wie vor einen Höchstwert dar. Die Arbeitslosenquote in Tirol lag bei 5,5 Prozent (September 2019: 3,7 Prozent).

In den vergangenen Monaten habe es durchaus positive Entwicklungen gegeben und ein Teil der durch die Pandemie arbeitslos gewordenen Menschen konnte vermittelt werden oder beim vormaligen Dienstgeber wieder zu arbeiten beginnen, erläutert die stellvertretende. Landesgeschäftsführerin des AMS Tirol, Sabine Platzer-Werlberger.

Der Tiroler Arbeitsmarkt ist stark saisonal geprägt. Im Herbst steigt die Arbeitslosigkeit in Tirol immer, heuer wird die Saison aber aufgrund der ausgesprochenen Reisewarnungen früher und abrupt zu Ende gehen. Sabine Platzer-Werlberger, AMS Tirol

Allerdings gebe es einen bedenklichen Anstieg der Langzeitarbeitslosigkeit, die sich zusehends verfestige und speziell jene treffe, die schon vor Corona schlechtere Chancen am Arbeitsmarkt hatten: Personen mit gesundheitlichen Einschränkungen, ältere Personen und Menschen mit niedrigerer Ausbildung, warnt Platzer-Werlberger.

Gemeldete Arbeitslose und Personen in Schulung seit 2011. © APA-Grafik

Arbeitslosenquote in Österreich auf 8,4 Prozent

Österreichweit lag die Zahl der Arbeitslosen und Schulungsteilnehmer Ende September im Vergleich zum Vorjahresmonat um 22 Prozent höher. 408.853 Personen waren arbeitslos gemeldet oder in Schulung, das sind um 74.809 mehr als vor einem Jahr. Der coronabedingte Höchststand war Mitte April mit 588.000 Jobsuchenden erreicht worden.

Die leider neuerlich notwendig gewordenen gesundheitspolitischen Maßnahmen zeigen sich bisher erfreulicherweise nicht in einer 'zweiten Welle' beim Anstieg der Arbeitslosigkeit. AMS-Vorstand Johannes Kopf

© APA-Grafik

Die Arbeitslosenquote belief sich in Österreich auf 8,4 Prozent, das war um 1,7 Prozentpunkte höher als im September 2019, wie das Arbeitsmarktservice (AMS) am Donnerstag mitteilte. Die Zahl der unselbstständig Beschäftigten ging im Vergleich zum Vorjahresmonat laut vorläufiger Prognose um 0,9 Prozent auf 3,806 Millionen zurück. Die Anzahl der sofort verfügbaren Stellen schrumpfte um 18,6 Prozent auf 67.119.

Obgleich die Lage am Arbeitsmarkt damit weiter höchst angespannt bleibe, verkleinere sich der Abstand zum Vorjahr wie schon in den Vormonaten (Ende August: plus 92.000) weiter, so AMS-Vorstand Johannes Kopf.

Arbeitslosigkeit in der Eurozone im August auf 8,1 Prozent

In Europa waren heuer im August deutlich mehr Menschen ohne Job als noch vor einem Jahr. In der Eurozone legte die Zahl der Arbeitsuchenden gegenüber dem August des Vorjahres um 251.000 auf 13,188 Millionen zu – die saisonal bereinigte Arbeitslosenquote stieg den fünften Monat in Folge auf 8,1 Prozent, wie die europäische Statistikbehörde am Donnerstag bekannt gab. In der EU erhöhte sich die Zahl der Arbeitslosen auf 15,603 Millionen, die Quote stieg auf 7,4 Prozent.

Nach wie vor extrem hoch ist die Arbeitslosigkeit bei jungen Menschen (unter 25 Jahren): In der Eurozone nahm die Jugendarbeitslosigkeit allein im Vergleich zum Vormonat Juli von 17,8 auf 18,1 Prozent zu – das war ein Zuwachs von 69.000 Jobsuchenden. In der EU erhöhte sich die Quote im Monatsabstand von 17,4 auf 17,6 Prozent.