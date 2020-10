7500 Finanz-Jobs von London in EU verlegt, EZB will bessere Bank-Manager

Die Europäische Zentralbank (EZB) will Geldhäusern bei Neubesetzungen in ihren Führungsetagen künftig schärfer auf die Finger schauen. Die EZB habe zwar gemeinsam mit den nationalen Aufsichtsbehörden eine einheitliche Auslegung der Eignungskriterien für Führungskräfte erarbeitet, schrieb Notenbank-Direktor Yves Mersch am Donnerstag in einem Gastbeitrag für mehrere europäische Medien.