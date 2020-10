„Bewundert und gehasst": Bill Kaulitz blickt in Biografie auf seine Karriere zurück

Berlin – Kreischende Fans, Welttourneen, Hochzeit seines Zwillingsbruders mit Heidi Klum: Tokio-Hotel-Sänger Bill Kaulitz hat mit 31 Jahren einiges erlebt. In einem Buch blickt der Musiker nun auf seine „ersten dreißig Jahre", so der Untertitel, zurück. Die Biografie „Career Suicide" (Karriere-Selbstmord) erscheint laut Ullstein Verlag am 12. Jänner.