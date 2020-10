Wieder Aufregung um Swarovski: „Maulkorb" für Gesellschafter

Wattens – Die Aufregung um den angekündigten massiven Personalabbau, eine von der Unternehmensspitze dementierten Verlagerung der Zentrale in die Schweiz und den Streit innerhalb der Familie Swarovski geht in eine neue Runde:

So sorgt etwa eine der TT vorliegende neue interne „Kommunikationsrichtlinie" in Zusammenhang mit der geplanten Strukturreform für Wirbel – die quasi einem „Maulkorb" für die Gesellschafter gleichkommt.

Alle Kommunikationsmaßnahmen sollen demnach künftig von einem sogenannten „Clearing Committee" – mit Swarovski-CEO Robert Buchbauer an der Spitze – überprüft werden. Unter anderem sollen Informationen über die geplante Strukturreform oder aktuelle oder vergangene Geschäftsaktivitäten nur noch mit Zustimmung des Vorstandes an die Öffentlichkeit gelangen.

In einem Brief an die Mitgesellschafter kritisieren acht Familienmitglieder zudem die Unternehmensspitze , dass der bei der Gesellschafter-Versammlung am 4. September dokumentierte Gesellschafterwillen, und zwar „die endgültige Ablehnung der vorgeschlagenen Strukturreform", nicht zur Kenntnis genommen werde.