Einkommensschere im öffentlichen Dienst 2019 weiter verringert

Für den Vizekanzler und Bundesminister für öffentlichen Dienst, Werner Kogler (Grüne), ist der am Donnerstag veröffentlichte Bericht "äußerst erfreulich". Schließlich sei der Gehaltsunterschied zwischen Männern und Frauen im Bundesdienst so gering wie noch nie. "Wir werden uns weiterhin konsequent dafür einsetzen, die Gehaltsschere zu schließen", so Kogler.