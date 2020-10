Wut auf Polizei wächst: Proteste nach tödlichen Gruppenvergewaltigungen in Indien

Das Opfer gehörte der niedrigsten Kaste der Dalit an. Früher wurden Angehörige dieser Gruppe in Indien die „Unberührbaren" genannt, vielen Hindus gelten sie bis heute als „unrein". Obwohl jede Diskriminierung gegen die rund 200 Millionen Angehörigen der Gemeinschaft inzwischen verboten ist, werden sie bis heute gesellschaftlich ausgegrenzt. Immer wieder kommt es zu gewaltsamen Übergriffen, auch gegenüber Männern.

Das Martyrium der jungen Frau ereignete sich im Bezirk Balrampur, rund 500 Kilometer entfernt von dem Dorf Bool Garhi, in dem eine 19-jährige Dalit-Angehörige Mitte September von mutmaßlich vier Männern so brutal vergewaltigt wurde, dass sie am Dienstag in einem Krankenhaus in Neu-Delhi ihren schweren Verletzungen erlag.