Wir säen, was wir ernten

Zahlreiche Wagnisse begleiteten die Firmengeschichte, Mut und Neugierde trieben sie an, Beständigkeit im Tun und regionale Verbundenheit erdeten sie. Aus dem einstigen reinen Saatguthändler entstand so Westösterreichs einziger Mischungshersteller.

Die ständige Weiterentwicklung sowohl im Service als auch im Angebot, etwa mit den Mischungen mit regionalem Saatgut, steht ganz im Zeichen eines nachhaltigen und qualitätsbewussten Wachstums. „Die Zukunft wird aufgrund des Klimawandels und der damit einhergehenden veränderten Anforderungen in der Landwirtschaft bestimmt herausfordernd“, betont Markus Schwarzenberger. „Durch den engen Kontakt mit Pflanzenzüchtern und Forschern sind wir aber stets am Puls der Zeit und können dadurch unseren Kunden neueste Saatgutmischungen und auch Düngemittel anbieten.“

Die dritte und vierte Generation, Erich (links) und Sohn Markus Schwarzenberger (rechts), führen das Unternehmen gemeinsam. Der jüngste Spross der Familie, Fabian, wird, so hofft Markus, eines Tages in seine Fußstapfen treten.

Aus- und aufgebaut wird aber nicht nur physisch – etwa aktuell mit der neuen vollautomatisierten Abfüllanlage, die einen wesentlichen Schritt in die Zukunft bedeutet –, sondern auch in Sachen Digitalisierung. Der eigene Onlineshop und die Katalog-App stehen privaten Endkunden ebenso wie professionellen Anwendern offen, was insbesondere für die Markterweiterung bedeutend war: „Als kleiner Tiroler Familienbetrieb haben wir nicht nur in Österreich einen ausgezeichneten Ruf als Qualitätslieferant, sondern aufgrund der Digitalisierung auch über die Grenzen hinaus. Unser vorrangiges Bestreben ist und bleibt es aber stets, der kompetente und persönliche Ansprechpartner für die Belange rund um Garten und Landwirtschaft zu sein“, so Erich Schwarzenberger.