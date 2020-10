Böen bis zu 170 km/h: Föhnsturm fegt am Wochenende über Tirol hinweg

Herbstzeit im Schwazer Mathoi-Garten: Die nächsten Tage kommt durchwachsenes Wetter auf Tirol zu. © Max Scherer

Innsbruck – Der Föhn fegt in den nächsten Tagen mit voller Kraft durch Tirol – besonders von Freitag auf Samstag, prognostiziert Reinhard Prugger von den Meteo Experts. Nach einem kurzen regnerischen Tief am Samstag übernimmt er wieder das Kommando. Durchweg kühler und nasser fällt dagegen die Prognose für Süd- und Osttirol aus.

Grund für das turbulente Wetter in Tirol ist ein kräftiges Tiefdruckgebiet namens Andrea mit Kern über den Britischen Inseln, bestätigt auch der Wetterdienst Ubimet. Andrea zieht weiter in Richtung Frankreich und beschert uns eine Südwestströmung.

Föhn in Orkanstärke: Böen bis 170 km/h am Patscherkofel

Am Freitag baut sich im Laufe des Tages lebhafter, föhniger Wind auf, zum Abend hin gewinnt er an Stärke: „In manchen Tallagen ist mit schweren Sturmböen um 90 km/h zu rechnen“, warnt Manfred Spatzierer, Chefmeteorologe der Österreichischen Unwetterzentrale. Im Gebirge, wie etwa auf Innsbrucks Hausberg, tobt der Föhn teils sogar in Orkanstärke: „Auf dem Patscherkofel gibt es in der Nacht auf Samstag Böen bis 170 km/h.“

Auch in der Hauptstadt selbst sowie in vielen Tälern bekommt man den Wind deutlich zu spüren, betont Prugger: „Der Freitag wird sicher kein strahlend schöner Tag, der Föhn lockert die Wolken aber etwas auf und lässt auch mal die Sonne durchblinzeln. Im Raum Innsbruck sind dann mehr als 20 Grad möglich."

Anders starten dagegen Süd- und Osttirol ins Wochenende: Hier dominieren am Freitag dichte Wolken und Regenschauer. „In Osttirol zeigt das Thermometer dann höchstens 15/16 Grad an, in Südtirol etwa 18", meint der Meteorologe.

Kaltfront hält von Westen her im ganzen Land Einzug

Der Samstag startet zunächst ähnlich wie der Freitag zu Ende gegangen ist: föhnig in Nordtirol, trüb in Osttirol. Dann zieht jedoch vom Westen her eine Kaltfront mit Regen im Gepäck nach Tirol. Zuerst trifft es dementsprechend das Oberland, verschont bleibt aber wohl niemand. Die Schneefallgrenze sinkt auf bis zu 2000 Meter. Am schwersten trifft es wieder die Süd- und Osttiroler: Hier fällt der Samstag laut Prugger richtig verregnet aus, auch Gewitter sind dabei.

Zum Wochenausklang ergreift der Föhn dann wieder das Zepter in Nordtirol – wenn auch nicht so stürmisch wie zuvor. Es lockert ein wenig auf und bei einem Mix aus Sonne und Wolken sind bis zu 19 Grad drin. Das gleiche trübe Spiel geht dagegen im Osten und Süden weiter, wo es kühler und regnerisch bleibt.

Die neue Woche zeigt sich nach aktuellem Stand ebenfalls zunächst von ihren wechselhaften Seite. Der Föhn mischt noch mit, im ganzen Land sind aber auch Schauer möglich. Es kühlt ein wenig ab, über 15 Grad kommt das Thermometer kaum mehr hinaus. Dann könnte langsam wieder Beruhigung einkehren, aber „ein anhaltender Wetterumschwung ist nicht in Sicht", prognostiziert Prugger abschließend. (TT.com/kla)