Comeback geplant: „Playboy" will zurück an New Yorker Börse

New York – Der „Playboy"-Konzern bereitet seine Rückkehr an die Börse vor. Das 1953 von der 2017 verstorbenen Verlegerlegende Hugh Hefner gegründete und vor allem durch das gleichnamige Männermagazin bekannte Unternehmen soll unter dem Tickerkürzel „PLBY" an die New Yorker Nasdaq gebracht werden, wie die Eigentümer mitteilten. Geschehen soll dies durch den Zusammenschluss mit einer bereits börsennotierten Zweckgesellschaft, die nach der Fusion umbenannt wird. „Playboy" wird bei dem Deal mit 415 Millionen Dollar bewertet, umgerechnet aktuell rund 353 Millionen Euro.