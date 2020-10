EZB verstärkt Arbeit an digitalem Euro, Testphase ab Mitte Oktober

Frankfurt – Europas Währungshüter intensivieren ihre Arbeit an einem digitalen Euro. "Die Menschen in Europa bezahlen, sparen und investieren immer häufiger auf elektronischem Weg. Unsere Aufgabe ist es, das Vertrauen in unsere Währung zu sichern. Deshalb müssen wir dafür sorgen, dass der Euro für das digitale Zeitalter gerüstet ist", sagte die Präsidentin der Europäischen Zentralbank (EZB), Christine Lagarde, am Freitag laut einer Mitteilung.