10 Tage Shoppen

Das Kaufhaus Tyrol, Partner seit der ersten Stunde, ist auch dieses Mal mit zahlreichen Shops vertreten. „Zu unserem 10-jährigen Jubiläum warten besonders viele Highlights auf unsere Kundinnen und Kunden. Wir freuen uns auf die TIROLERIN Shopping Days“, betont Center-Manager Sebastian Schneemann. Auch in anderen Shops in der Innsbrucker Innenstadt warten viele Aktionen auf Sie.

Neben den TIROLERIN Shopping Day Partnern freuen sich viele andere Tiroler Geschäfte gerade jetzt auf viele Kundinnen und Kunden. Wie wichtig es ist, den regionalen Handel zu unterstützen, betont Karolina Holaus, Sparte Handel in der Wirtschaftskammer Tirol: „Gerade in einer Zeit, in der das Social Distancing präsent ist, wird deutlich, dass lokale Geschäfte wichtige Orte des gesellschaftlichen Lebens darstellen. Der Tiroler Fachhandel punktet mit Beratungs- und Servicequalität genauso wie mit Erreichbarkeit und Verlässlichkeit.“