VCÖ: Österreich zählt im EU-Vergleich zu den Spritpreis-Diskontern

Wien – Die Spritpreise in Österreich liegen deutlich unter dem EU-Schnitt, wie eine aktuelle VCÖ-Analyse auf Basis von Daten der EU-Kommission zeigt. Im Vergleich zum September 2012 sind die Spritpreise um rund 45 Cent pro Liter billiger. Von niedrigen Spritpreisen würden wohlhabende Haushalte besonders stark profitieren.

Die reichsten zehn Prozent der Haushalte würden siebenmal so viel Kraftstoff tanken wie die zehn Prozent der Haushalte mit dem niedrigsten Einkommen. Angesichts der sich verschärfenden Klimakrise sei die ökosoziale Steuerreform rasch vorzuziehen, betont der VCÖ in einer Aussendung am Freitag.

In der Schweiz Diesel teuerer als Eurosuper

Im EU-Vergleich liege Österreich bei den Spritpreisen im Schlussfeld. Bereits in 20 EU-Staaten koste ein Liter Eurosuper mehr als hierzulande. Auch Diesel sei in Österreich billiger als im EU-Schnitt. In der Schweiz koste Diesel übrigens mehr als Eurosuper, weil beim Verbrennen von einem Liter Diesel mehr CO2 verursacht wird als beim Verbrennen von einem Liter Eurosuper.

Der billige Sprit kommt Österreich sehr teuer, kritisiert der VCÖ. Laut Studie des Landes Tirols nehmen mehrere hundertausend Lkw pro Jahr einen Umweg über Österreich, um Kosten zu sparen und ihre Tanks mit billigem Diesel voll zu füllen.

Leidtragende dieses Umwegtransits sind neben der Umwelt die Anrainerinnen und Anrainer sowie die Autofahrenden auf den Transitrouten. VCÖ-Experte Michael Schwendinger

Auch der Durchbruch der E-Mobilität werde durch billige Spritpreise behindert, weshalb sich zuletzt sogar VW-Chef Herbert Diess für eine höhere CO2-Bepreisung und ein Ende der Steuerbegünstigung von Diesel ausgesprochen habe.

"Ökosoziale Steuerreform rasch vorziehen"

Dass von niedrigen Spritpreisen in erster Linie Haushalte mit geringem Einkommen profitieren, sei ein Mythos. So zeige eine jüngst veröffentlichte Studie von Greenpeace, dass die zehn Prozent Haushalte mit dem höchsten Einkommen sieben Mal so viel Sprit tanken wie die zehn Prozent mit dem niedrigsten Einkommen.

"Angesichts der sich verschärfenden Klimakrise und der steigenden Arbeitslosigkeit ist die ökosoziale Steuerreform rasch vorzuziehen. Das, was unserer Gesellschaft schadet, nämlich der CO2-Ausstoß, ist deutlich höher zu bepreisen, während das, was wir wollen, nämlich Arbeitsplätze und klimaverträgliches Verhalten, niedriger zu besteuern ist", sieht VCÖ-Experte Schwendinger die Bundesregierung gefordert. (TT.com)