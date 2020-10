Frau nach Fund von E-Bike in Telfs vermisst: Polizei bittet um Hinweise

Telfs – Ein mysteriöser Fall beschäftigt derzeit das Landeskriminalamt Tirol. Am 10. Juli gegen 12 Uhr beobachtete ein Mann, wie eine Frau ihr E-Bike bei einem Lebensmittelgeschäft in der Saglstraße in Telfs abstellte. Dem Mann zufolge, der das später bei der Polizei schilderte, machte sich die Frau anschließend mit Wanderrucksack sowie einem kleinen Hund in Richtung des Kraftwerks am Fuchsbühel auf, später Richtung Wald. Der Mann hielt sich noch den ganzen Tag in der Nähe auf, er sah die Frau jedoch nicht zurückkehren. Um 23 Uhr wurde das E-Bike mitsamt Hunde-Körbchen sowie mehreren Taschen von der Polizei sichergestellt – unversperrt.