Was man über Geld wissen muss: Pro-bono-Beratungsaktion startet

Wien, Innsbruck – Über Geld spricht man nicht, man hat es. Diese Redewendung kennt fast jeder und viele halten sich auch daran. Sie reden nicht über ihr Einkommen, das Geld auf der hohen Kante, ihr Aktiendepot oder gar die Kreditraten für das neue Eigenheim, so der Österreichische Verband Financial Planners in einer Aussendung am Freitag. Das führe dazu, dass viele Österreicher erschreckend wenig über ihr Vermögen wissen.

Der Verband initiiert deshalb bereits zum zweiten Mal eine österreichweite Pro-bono-Beratungsaktion. Dabei stellen Top-Finanzberater des Landes anlässlich des World Financial Planning Day ihre Zeit und ihr Wissen von 5. bis. 9. Oktober kostenlos zur Verfügung. Auch in Tirol nehmen acht Banken an dieser Aktion teil. Dabei gibt es in diesem Jahr erstmals die Möglichkeit, die Orientierungsgespräche nicht nur persönlich, sondern auch via Video-Chat in Anspruch zu nehmen.