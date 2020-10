Regierung sucht Firmenprojekte zu Grünem Wasserstoff und CO2-Senkung

Wien – Das Umweltministerium sucht Projekte zur Herstellung von grünem Wasserstoff und zur Einsparung von CO2 in der heimischen Industrie. Firmen mit passenden Vorschlägen sollen über das EU-Programm Important Projects of Common European Interest (IPCEI) gefördert werden. Dieses Programm erlaubt höhere Staatshilfen als üblicherweise im EU-Beihilfenrecht vorgesehen. Außerdem wird ein zweites IPCEI-Programm im Bereich Mikroelektronik aufgelegt, teilte das Ministerium am Freitag mit.

Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck (ÖVP) verweist in der gemeinsamen Aussendung darauf hin, dass es gute Erfahrungen aus dem ersten IPCEI zu Mikroelektronik gebe, umso erfreulicher sei es, "dass wir nun Unternehmen einladen können, ihr Interesse an einem zweiten IPCEI zu bekunden". Österreich plane mit der zeitnahen Teilnahme an den beiden IPCEIs zu Mikroelektronik und zu Batterie-Technologien bereits heute die Beteiligung an zwei bedeutenden IPCEI-Industriekonsortien. Damit zähle Österreich zu den aktivsten Mitgliedsländern der Europäischen Union im Kontext von IPCEI.