Tristach – In der Nacht auf Freitag brachen Unbekannte in ein Gasthaus in Tristach ein. Sie knackten den Tresor und stahlen mehr als 1000 Euro Bargeld. Außerdem ließen sie noch eine Kellnertasche mitgehen, in der sich mehr als 100 Euro befanden. Und sie klauten noch zwei Stangen Zigaretten. (TT.com)