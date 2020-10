Greta Thunberg sagt kurzfristig Vortrag bei Erzbischof Tutu ab

Kapstadt – Klimaaktivistin Greta Thunberg hat dem südafrikanischen Friedens-Nobelpreisträger und emeritierten Erzbischof Desmond Tutu eine Absage erteilt. Die 17-jährige Schwedin sollte als Gastrednerin zu Tutus 89. Geburtstag am 7. Oktober einen Vortrag halten. In einer am Freitag verbreiteten Erklärung der Desmond-und-Leah-Tutu-Stiftung wird jedoch deren Bedauern über eine Absage der Aktivistin geäußert.