Reisewarnung für Jungholz und Kleinwalsertal soll fallen

Jungholz, Hirschegg – Für das Kleinwalsertal und die Tiroler Gemeinde Jungholz (Bez. Reutte) soll die Reisewarnung aus Deutschland in Kürze aufgehoben werden. Staatssekretär Magnus Brunner (ÖVP) machte am Freitag im Rahmen einer Pressekonferenz in Hirschegg (Kleinwalsertal) Hoffnung auf eine Ausnahmeregelung. „Die Signale sind in den letzten Stunden dahin gegangen“, sagte er. Die Entscheidung werde aber in Berlin getroffen, Schriftliches habe man noch nicht in Händen.