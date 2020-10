Zweijähriger bei Kindergarten-Ausflug gestorben

Magdeburg – Ein zwei Jahre altes Kind ist im deutschen Magdeburg bei einem Ausflug mit seiner Kindergartengruppe verschwunden und später leblos in einem See gefunden worden. Trotz sofortiger Reanimationsmaßnahmen sei der Bub im Krankenhaus gestorben, teilte die Polizei mit. Nach ersten Erkenntnissen war er am Freitag mit seiner Kindergartengruppe spazieren. Plötzlich sei das Kind verschwunden.