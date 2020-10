Mann in Kappl tot in Wiese gefunden: Todesursache unklar

Kappl – In einer Wiese in Kappl im Paznauntal ist am Freitagvormittag eine männliche Leiche entdeckt worden. Der Leichnam wurde laut Polizei im Bereich Brandau von einem auf einer Baustelle tätigen Arbeiter gefunden. Die Todesursache war vorerst unklar. Nach bisherigem Ermittlungsstand bestehen jedoch keine Hinweise auf Fremdverschulden, hieß es seitens der Polizei. Eine Obduktion wurde angeordnet.