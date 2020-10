Frau ertappte Einbrecher in Kitzbühel an der Wohnungstür

Kitzbühel – Eine Kitzbühelerin hat am Freitag zwei Einbrechern einen Strich durch die Rechnung gemacht. Ein Mann verließ zu Mittag seine Wohnung in Kitzbühel, während seine Lebensgefährtin zuhause blieb. Kurz nachdem der Mann die Wohnung verlassen hatte, läutete es an der Türe. Die Frau konnte jedoch nicht sofort öffnen.