Schwazer Handballer surfen weiter auf der Erfolgswelle

Schwaz – Dass man den aktuell Führenden der spusu-Liga-Torschützenliste, Milos Djurdjevic, nicht 60 Minuten in die Schranken weisen kann, wusste man im Lager der Tiroler. Doch die Stärke der Schwazer liegt auch im Kollektiv begründet – und so gewannen die Tiroler am Freitag trotz 13 Treffern des Serben mit 33:26 gegen Bärnbach.

Dabei ging es in der Schwazer Osthalle in Durchgang eins noch hin und her – einmal führten die Gäste aus der Steiermark, dann wieder die Tiroler. „Sie sind mit hohem Tempo und robust gestartet, also genau so, wie wir es erwartet haben“, erklärte Trainer Bergemann. Das letzte Wort hatten im ersten Durchgang aber die Gastgeber, weil Nationalspieler Sebastian Spendier 35 Sekunde vor der Pausensirene zur 13:12-Halbzeitführung traf und im Gegenzug der schon in den vergangenen Wochen enorm starke Keeper Aliaksei Kishov eine sehr gute Parade auspackte.