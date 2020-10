EU-Politiker sehen hohe Hürden auf Weg zu einem Handelspakt

Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel gab sich zuversichtlicher: „Solange verhandelt wird, bin ich optimistisch – aber kann auch keinen Durchbruch selbstverständlich verkünden“, sagte die CDU-Politikerin nach dem EU-Gipfel in Brüssel. „Es wird sich entscheiden in den nächsten Tagen.“ Auch der britische Unterhändler David Frost äußerte sich vergleichsweise hoffnungsfroh: „Obwohl weiterhin Differenzen bestehen, zeichnen sich die Umrisse einer Einigung ab.“

EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen plädierte dafür, die Verhandlungen zu intensivieren. Doch wurde nach Angaben aus EU-Kreisen zunächst keine neue Runde vereinbart. Von der Leyen will am Samstag mit dem britischen Premierminister Boris Johnson in einer Videokonferenz besprechen, wie es weitergehen soll. Dieser erklärte am Freitagabend kurzerhand die EU dafür verantwortlich, ob es einen Durchbruch geben wird. „Es liegt an unseren Freunden“, sagte er dem Sender BBC über die Chancen auf eine Einigung. Die EU müsse nun gesunden Menschenverstand zeigen. Er hoffe darauf, dass ein Deal zustande komme.