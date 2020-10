Daheim gegen die Austria: Veilchen sollen im WSG-Film verwelken

Innsbruck – Die erfolgreiche WSG-Bilanz gegen die Austria aus der Vorsaison (inklusive ÖFB-Cup drei Siege in fünf Pflichtspielen) spielt heute nur dann eine Rolle, wenn es beim ein oder anderen auf mentaler Ebene im Hinterstübchen noch arbeitet.

In der WSG-Startelf, die sich im Gegensatz zum 2:0-Sieg in Altach vermutlich nicht ändern wird, steckt mehr frisches Blut als in den Adern der Austria, die auf zwei routinierte neue Außenverteidiger (Teigl, Suttner) und auf der Trainerbank auf die Galionsfigur Peter Stöger baut.