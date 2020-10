Von Ziege gejagt: Drei Kälber stürzten in Hainzenberg in Schlucht

Hainzenberg – Eine schwierige Tierrettung mussten die Feuerwehr Hainzenberg und die Bergrettung Zell am Ziller am Freitagnachmittag in Hainzenberg nach einem kuriosen Zwischenfall durchführen: Eine Ziege soll drei Kälber am Vorabend so aufgeschreckt haben, dass die Tiere fluchtartig in Richtung Klamm beim Gerlosbach davonliefen.