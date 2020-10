Schwere Unwetter in Norditalien und Südfrankreich: Toter und viele Vermisste

In Frankreich werden nach den Regenstürzmen zehn Menschen vermisst, in Italien einer. © AFP/Hache

Rom – Schwere Unwetter haben in der Nacht auf Samstag Norditalien heimgesucht. Besonders betroffen waren die westlichen Regionen Ligurien und Piemont. Ein freiwilliger Feuerwehrmann starb bei einer Rettungsaktion in der Alpenregion Aostatal durch einen umgestürzten Baum, berichteten italienische Medien.

In der piemontesischen Provinz Cuneo wurde ein Vermisster gemeldet. Der Mann soll von einem über die Ufer getretenen Fluss weggerissen worden sein. Ein weiterer Vermisster wurde in der Provinz Vercelli gesucht. Dabei handelt es sich um einen Autofahrer, der mit seinem Fahrzeug auf einer eingestürzten Straßenstrecke unterwegs war. Eine Person, die ihm im Auto saß, konnte sich retten.

Die Flüsse Sesia und Dora traten im Piemont über die Ufer, die Bahnverbindungen kamen zwischen den Städten Vercelli und Novara zum Erliegen. Sechs Touristen mussten in Vercelli in Sicherheit gebracht werden.

Zugang zu Flüssen gesperrt

Nach heftigen Niederschlägen trat der Fluss Borsa in der ligurischen Hafenstadt La Spezia über die Ufer und verursachte Überschwemmungen. In Bargone bei Genua trat der Fluss Rio Battana über die Ufer. Tonnen von Holz wurden vom Wasser weggerissen und gerieten ins Meer, was im Hafen von Genua zu erheblichen Problemen führte.

Der Fluss Roya überschwemmte einige Straßen der italienischen Stadt Ventimiglia unweit der französischen Grenze. Heftige Niederschläge gingen auch um den Lago Maggiore nieder.

Heftige Gewitter tobten in Frankreich und Italien. © AFP/Venance

Die Schlechtwetter-Front zog in Richtung Venetien und in den Süden. In der Dolomiten-Stadt Belluno verbot der Bürgermeister per Erlass, dass sich Menschen Flüssen nähern. Die Zugänge zum Fluss Piave wurden gesperrt. Den Bürgern wurde geraten, an diesem Wochenende keine Ausflüge zu unternehmen.

Venedig ist an diesem Wochenende erstmals seit Beginn des Herbstes mit Hochwasser konfrontiert. Am Samstag wurde zum ersten Mal die Hochwasserschutzanlage MOSE aufgestellt, die im Juli erfolgreich getestet worden war. Die Aufstellung verlief reibungslos, berichteten die städtischen Behörden. "Das Barriere-System funktioniert und die Lage ist unter Kontrolle. Das ist eine gute Nachricht für Venedig", sagte der Präfekt der Lagunenstadt, Vittorio Zappalorto.

Aus Sorge vor Hochwasser sagten bereits Touristen ihren Aufenthalt in der Lagunenstadt ab, klagte der Verband der venezianischen Hoteliers, AVA. Vor einem Jahr hatte eine Rekord-Flutwelle Schäden in Millionenhöhe verursacht.

Dammsystem MOSE erstmals gegen Hochwasser in Venedig eingesetzt In Venedig ist am Samstag die neue Hochwasserschutzanlage MOSE erstmals gegen Hochwasser hochgefahren worden. Die Barrieren der Schleusen an den drei Öffnungen der Lagune wurden mit Erfolg in Betrieb genommen, berichteten die venezianischen Behörden. Der Wasserverkehr in der Lagune kam zum Erliegen, während es heftig regnete und starker Schirokko-Wind wehte. Das Hochwasser erreichte einen Pegel von 125 Zentimeter. Die neu gebaute Anlage war in den vergangenen Monaten mehrmals getestet worden. Sie soll schlimme Hochwasser in der Lagunenstadt verhindern. Venedig wird vor allem in den Herbst- und Wintermonaten immer wieder überflutet. Vergangenes Jahr im November hatte eine Rekordflut verheerende Schäden angerichtet und den Tourismus zum Erliegen gebracht. Danach hatten Politiker versprochen, dass das MOSE nun wirklich schnell fertig werde. Bürokratie, Korruptionsskandale und unterschiedliche politische und wirtschaftliche Interessen hatten das Milliarden-Projekt in den vergangenen Jahren immer wieder verzögert.

Schwere Überschwemmungen an der Cote d'Azur

Nach schweren Überschwemmungen an der französischen Cote d'Azur suchen Rettungskräfte nach zehn Vermissten. Darunter seien zwei Feuerwehrleute, deren Fahrzeug während eines Einsatzes am späten Freitagabend von den Fluten mitgerissen wurde, sagte ein Feuerwehrsprecher.

📽️ Video | Heftige Unwetter und Überschwemmungen in Frankreich

In einem Dorf rund 50 Kilometer nördlich von Nizza wurden zwei Bewohner vermisst, die sich vor dem steigenden Hochwasser auf das Dach ihres Hauses geflüchtet hatten – das Haus stürzte nach Behördenangaben ein und die zwei Menschen verschwanden in den Fluten.

Dutzende Menschen wurden nach Feuerwehrangaben vor den Überschwemmungen in Sicherheit gebracht. Ein Vertreter der Präfektur Alpes-Maritimes sprach von einer "noch nie dagewesenen Lage", große Gebiete seien von Überschwemmungen betroffen und mehrere Dörfer von der Außenwelt abgeschnitten.

An der französischen Riviera tobte ein heftiger Sturm. © AFP/Hache

In dem Dorf Saint-Martin-Vesubie stürzte eine Brücke ein. Ein Parlamentsabgeordneter berichtete, die Tankstelle des Ortes sei von den Fluten mitgerissen und mehrere Häuser stark beschädigt worden.