Unbemerkt mit Pkw in Bach gerollt: Zweijähriger in Steiermark tot geborgen

Spital am Semmering – Ein zweijähriger Bub ist am Freitag in Spital am Semmering (Bezirk Bruck-Mürzzuschlag) unbemerkt mit dem Auto der Eltern in einen Bach gestürzt und wenig später verstorben. Wie die Polizei mitteilte, stieg das Kind gegen 17.00 Uhr in einem unbeobachteten Moment in das Auto der Familie. Der Bub dürfte die Schaltung des Automatikgetriebes auf Leerlauf gebracht haben, wodurch das Auto auf dem leichten Abhang ins Rollen geriet und in den vorbeifließenden Fröschnitzbach stürzte. Das Kind wurde abgetrieben.