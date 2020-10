Sekundenschlaf und Abseitstor besiegeln WSG-Niederlage gegen Austria

Innsbruck – Die WSG Tirol kassierte am Samstag in der tipico Bundesliga im vierten Saisonspiel die zweite Niederlage. Die Elf von Trainer Thomas Silberberger musste sich zuhause der Austria 0:2 geschlagen geben.

Zum Spielverflauf: Die Anfangsphase gestaltete sich als vorsichtiges Abtasten und der Konsequenz, dass der WSG erstmals in dieser Saison kein frühes Tor gelang. Beide Offensivreihen konnten sich auch in der Folge überhaupt nicht in Szene setzen, zur Pause standen je zwei (ungefährliche) Torschüsse zu Buche. "Mit zwei stabilen Viererketten dagegenhalten, damit die Null steht", hatte WSG-Trainer Thomas Silberberger vor der Partie beabsichtigt gehabt. Sein Plan resultierte in der schwächsten Austria-Halbzeit dieser noch jungen Saison.