Haaland schoss Dortmund zurück auf Siegerstraße, Kalajdzic traf erneut

Dortmund – Trainer Adi Hütter und Eintracht Frankfurt haben sich vorübergehend an die Tabellenspitze in der deutschen Bundesliga gesetzt. Die Frankfurter feierten in der 3. Runde am Samstag einen 2:1-Heimsieg gegen Hoffenheim. Beim 3:1-Sieg von Mönchengladbach beim 1. FC Köln glänzte Stefan Lainer als Torschütze. RB Leipzig bekam am Abend die Chance, mit einem hohen Sieg die Führung zu übernehmen. Der FC Augsburg, nach Verlustpunkten Erster, ist erst am Sonntag im Einsatz.