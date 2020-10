Auto an Bahnübergang in Innsbruck von Zug erfasst

Innsbruck – An einem Bahnübergang in Innsbruck wurde Samstagfrüh ein Auto von einem Zug erfasst. Ein 54-Jähriger fuhr gegen 8.15 Uhr in der Tschiggfreystraße Richtung Westen und hielt wegen Rotlichts und des heruntergelassenen Schranken am Bahnübergang an. Als das Licht erloschen war und der Schranken sich geöffnet hatte, fuhr der Mann los. In diesem Moment kam jedoch ein ÖBB-Zug von rechts und touchierte das Auto vorne an der rechten Seite, wodurch dieses nach hinten geschleudert wurde.