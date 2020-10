Vier Todesopfer und zwei Vermisste nach schweren Unwettern in Norditalien

Im Piemont wurde ein Haus von den Wassermassen mitgerissen. © AFP/Stringer

Schwere Schäden in Limone Piemonte. © AFP/ANSA/Stringer

Venedig, Nizza – Die Bilanz der schweren Unwetter in Norditalien steigt weiter an: Am Sonntag wurde am Strand der ligurischen Stadt Ventimiglia an der Grenze zu Frankreich eine Leiche entdeckt. Die Identifizierung sei noch im Gange, berichteten italienische Medien. Wenige Stunden davor war auf einem Strand in Sanremo die Leiche eines Mannes geborgen worden. Der Tote lag inmitten von Holz und anderen Trümmern, die durch die Unwetter der vergangenen Tage ins Meer gelangt waren.

Bei einem weiteren Todesopfer handelt es sich um einen 53-jährigen freiwilligen Feuerwehrmann aus der Gemeinde Arnad im Aostatal, der bei einer Rettungsaktion durch einen umgestürzten Baum starb. Der vierte Tote ist ein 36-jähriger Mann aus Borgosesia, der mit seinem Fahrzeug auf einer eingestürzten Straßenstrecke unterwegs war.

Sein 21-jähriger Bruder, der mit ihm im Auto saß, konnte sich retten. Mehrere vermisste Urlauber, darunter sechs deutsche Touristen, wurden inzwischen lokalisiert und in Sicherheit gebracht. Die Wanderer wurden von der Bergrettung auf einer Hütte entdeckt und in Sicherheit gebracht. Vermisst wurden noch ein Jäger in der lombardischen Provinz Pavia und ein Tierzüchter im Piemont, berichtete der Zivilschutz.

Schäden in Millionenhöhe

Die Regionen Piemont und Ligurien beklagten Schäden in Millionenhöhe. Mehrere Brücken stürzten wegen der reißenden Flüsse ein. Besonders betroffen war die renommierte Bergortschaft Limone Piemonte. Der Präsident des Piemonts, Alberto Cirio, beklagte in einigen Gemeinden seiner Region schwere Schäden, die gravierender als jene der Unwetterkatastrophe im Herbst 1994 seien. Damals waren 70 Personen ums Leben gekommen, 2226 Menschen mussten evakuiert werden. In mehreren Teilen des Piemonts wurden Straßen unterbrochen, der Bahnverkehr kam zum Erliegen.

TT-ePaper testen und eine von 150 Jahres-Vignetten gewinnen Die Zeitung kostenlos digital abrufen, das Testabo endet nach 4 Wochen automatisch. Jetzt teilnehmen Ich bin bereits Abonnent

Straßen gingen in Schlamm unter, wie hier in Ventimiglia. © FEDERICO SCOPPA

In 24 Stunden stieg der Pegel des Flusses Po, dem längsten Fluss in Italien, um drei Meter. Einziger Trost in dieser schwierigen Lage ist der erfolgreiche Einsatz des Dammsystems MOSE in Venedig. Am Samstag wurde zum ersten Mal die Hochwasserschutzanlage MOSE betätigt, die im Juli erfolgreich getestet worden war. Die Aufstellung verlief reibungslos, berichteten die städtischen Behörden. Der Markusplatz blieb trocken. "Das Barriere-System funktioniert und die Lage ist unter Kontrolle. Das ist eine gute Nachricht für Venedig", sagte der Präfekt der Lagunenstadt, Vittorio Zappalorto.

Mehr zum Thema Unwetter in Norditalien und Frankreich: Vermisste Urlauber in Sicherheit

Gebäude wurden zerstört und Brücken rissen in Frankreich (hier in Roquebilliere) ein. © NICOLAS TUCAT

Vermisste in Frankreich

Auch in Südfrankreich gingen verheerende Unwetter nieder. Im Hinterland der Riviera-Metropole Nizza, wo Dörfer von der Außenwelt abgeschnitten waren, wurden Bewohner mit Wasser und Lebensmitteln versorgt. Zur Hilfe werde auch die Armee eingesetzt, kündigte der französische Regierungschef Jean Castex am Samstagabend an.

Im französischen Département Alpes-Maritimes an der Grenze zu Italien wurden mindestens acht Menschen vermisst, von zahlreichen anderen fehle eine Nachricht, resümierte Castex. Es gebe „große Sorge über die endgültige Bilanz“.

Starke Regenfälle hatten die Region am Mittelmeer am Freitag getroffen und fatale Überschwemmungen ausgelöst. Häuser und Brücken wurden weggerissen, lange Straßenstücke verschwanden in den Wassermassen. Die Wetterlage beruhigte sich zuletzt wieder.