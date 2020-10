Kollision mit Auto in Kössen: Biker (57) und Beifahrerin (62) schwer verletzt

Kössen – Drei Verletzte forderte ein Unfall am Sonntag in Kössen. Ein Auto kollidierte in der Mittagszeit mit einem Motorrad. Dabei wurden der 57-jährige Biker und seine 62-jährige Beifahrerin schwer verletzt, während die 55-Jährige Autolenkerin nur leichte Verletzungen davontrug.