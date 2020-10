Tiroler Ski Crosser Wahrstötter gab seinen Rücktritt bekannt

Innsbruck – Bevor der Wintersport so richtig in die neue Saison startet, hängen zwei rot-weiß-rote Ski Crosser ihr Arbeitsgerät an den Nagel. Christoph Wahrstötter (30) und Lisa Eisenbeitl (23) beenden ihre Karriere, teilte der ÖSV am Montag in einer Aussendung mit.