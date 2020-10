Warnung vor Bienensterben: EU-Kommission will Pestizide zulassen

Wien – Imkerverbände und NGOs haben am Montag Landwirtschaftsministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) in einem offenen Brief aufgefordert, gegen einen Vorschlag der Europäischen Kommission zu stimmen, der die Zulassung von bienengefährlichen Pestiziden zukünftig erleichtern werde. Dieser könnte das Bienensterben in Europa verschärfen, so die Kritik. Die Entscheidung soll in einer geschlossenen Sitzung am Donnerstag in Brüssel fallen, berichtete Global 2000.