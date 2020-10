Filmschauspieler Thomas Jefferson Byrd in Atlanta erschossen

Atlanta – Der amerikanische Schauspieler Thomas Jefferson Byrd ist Medienberichten zufolge tot. Wie die New York Times und der Sender CNN am Sonntag (Ortszeit) unter Berufung auf die Polizei berichteten, wurde der 70-Jährige in der Nacht zum Samstag in Atlanta im Bundesstaat Georgia durch mehrere Schüsse in den Rücken tödlich verletzt. Als die Beamten Byrd fanden, sei er „nicht ansprechbar“ gewesen, teilte ein Sprecher mit. Die genauen Hintergründe blieben zunächst unklar. Byrd war in mehreren Filmen des Regisseurs Spike Lee zu sehen, darunter in „Clockers“ und „Auf engstem Raum“.