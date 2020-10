Kunstprojekt „Parkbank Transfair": Eine Bank als Begegnungsort auf Distanz

Die Künstlerin Carmen Fetz wurde 1986 in Schwaz geboren und wuchs in Volders auf. Sie studierte zwischen 2006 und 2014 an der Universität für angewandte Kunst Wien „Kunst und kommunikative Praxis“ sowie „Design, Architektur, Environment“. Neben zahlreichen Kunstvermittlungsprojekten im nationalen und internationalen Raum hat sich ihr künstlerischer Schaffensschwerpunkt neben experimentellen Kurzfilmen und Medienkunst auf Interventionen im öffentlichen Raum verlegt. Die Künstlerin lebt und arbeitet in Wien.