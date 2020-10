George, Charlotte und Louis: Interview von Mini-Royals mit Naturforscher verzaubert das Netz

London – Der königliche Nachwuchs macht seine ersten eigenen Schritte: In einem Video stellen Prinz George, Prinzessin Charlotte und Prinz Louis jeweils eine Frage zur Tierwelt an den Naturforscher Sir David Attenborough. Auf den offiziellen Social-Media-Accounts ihrer Eltern Prinz William und Herzogin Kate wurde der Clip veröffentlicht – und millionenfach geklickt. „Sir David Attenborough, wir haben einige Fragen an Sie", schrieben sie dazu. Viele User sind begeistert – denn sie haben die Stimmen der drei Kinder vorher noch nie gehört.