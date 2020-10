Tote, schwer verletzte und vermisste Schafe: Neuer Wolfsverdacht in Osttirol

Innervillgraten – In Osttirol geht weiter der Wolf um. Nach Rissen auf der Leisacher Kofelalm und der Lavanter Alm wurden nun auf einer Alm in Innervillgraten zwei tote Schafe entdeckt. Zwei schwer verletzte Schafe mussten zudem notgeschlachtet werden, weitere zwei werden vermisst. Wie das Land Tirol in einer Aussendung mitteilt, bestehe aufgrund des Rissbildes ein konkreter Wolfsverdacht.