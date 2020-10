Djokovic gab auch im French-Open-Achtelfinale keinen Satz ab

Paris – Novak Djokovic ist bei den Tennis-French-Open ohne Satzverlust ins Viertelfinale eingezogen. Der 33-jährige Weltranglistenerste setzte sich am Montag in Paris gegen den Russen Karen Chatschanow 6:4,6:3,6:3 durch. Für den Serben gab es dabei wie auch schon bei den US Open eine Schrecksekunde, traf er doch im ersten Satz einen Linienrichter bei einem Returnversuch im Gesicht. Diesmal blieben Konsequenzen im Gegensatz zur Disqualifikation im Achtelfinale in New York aber aus.