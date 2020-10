Frau in Wiener Wohnung mit Hammer erschlagen

Wien – Ein 33-Jähriger soll in einer Wohnung in Wien-Favoriten eine Frau umgebracht und Selbstmord begangen haben. Die 30-Jährige sei durch Schläge gegen Kopf und Oberkörper getötet worden, sagte Polizeisprecher Marco Jammer der APA. Die Tatwaffe, ein Hammer, wurde sichergestellt. Wie der mutmaßliche Täter aus dem Leben schied, wurde zunächst nicht bekannt – nicht zuletzt, weil die offenbar seit Tagen offenstehende Wohnungstür den Ermittlern noch Rätsel aufgab.

Die Polizei war Montagabend zu dem Tatort in der großen Wiener Stadtrandsiedlung gerufen worden. Nachbarn hatten wegen der offenen Tür Alarm geschlagen. Beamte des Stadtpolizeikommandos stießen dann gegen 19.15 Uhr auf zwei Tote. Die Behörden stuften die Umstände zunächst als „bedenklichen Todesfall“ ein, das Landeskriminalamt schaltete sich ein und die Leichen wurden zur Obduktion in die Gerichtsmedizin gebracht.

„Nach ersten Ermittlungen soll der 33-jährige österreichische Staatsbürger die Frau mittels stumpfer Gewalteinwirkung getötet haben“, sagte Jammer. „Der 33-Jährige soll anschließend Suizid begangen haben.“ Die Spurensicherung war am Dienstag noch mit der „komplexen“ Tatortarbeit in der Wohnung in der weitläufigen Gemeindebauanlage mit rund 14.000 Bewohnern zugange. Hintergründe zur Tat würden erst erhoben.