Fall Maria Baumer: Urteil im Mordprozess in Bayern erwartet

Regensburg – Der Angeklagte im Fall Maria Baumer ist vor dem Landgericht Regensburg in Bayern wegen Mordes zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt worden. Die Richter sahen es als erwiesen an, dass der 36-Jährige seine Verlobte im Mai 2012 mit Medikamenten vergiftet und ihre Leiche anschließend im Wald vergraben hat. Die Schwurgerichtskammer stellte am Dienstag zudem die besondere Schwere der Schuld fest. Die Verteidiger des Deutschen hatten auf Freispruch plädiert. Der Angeklagte nahm das Urteil regungslos auf.

Die Anklagebehörde dagegen sieht das als erwiesen an. Sie hatte akribisch den Computer und Telefonverbindungen ausgewertet. Demnach googelte der Mann vor dem Verschwinden seiner Verlobten unter anderem „der perfekte Mord“ und schrieb just an dem Tag, an dem er die Leiche vergrub, zahlreiche Nachrichten an die junge Patientin, in die er sich verliebt haben soll. Von Verzweiflung über den Tod seiner Verlobten sei da nichts zu erkennen, so die Staatsanwaltschaft.