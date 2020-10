Im Tour-Bus nach Sigulda: ÖRV-Team startet die finale Vorbereitung

Wien - Österreichs Rodler sind in der Nacht auf Dienstag per Bus zur finalen Phase der Vorbereitung auf den kommenden Weltcup-Winter nach Lettland aufgebrochen. Nach 30-stündiger Anreise in einem angemieteten Doppeldecker, der hauptsächlich für Pop- und Rockgruppen bei deren Europa-Touren eingesetzt wird, soll in Sigulda am Donnerstag das erste Training im Eiskanal erfolgen. Die Vorbereitung gestaltete sich auch für die ÖRV-Athleten in Coronazeiten bisher mühsam.