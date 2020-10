Fast jeder zweite Tiroler war bereits in Rechtsstreit verwickelt

Innsbruck, Wien – Vier von zehn Österreichern (37 Prozent) waren bereits in einen Rechtsstreit verwickelt, drei Viertel davon als Kläger. Mehr als die Hälfte empfand das Urteil als gerecht. Das ergab eine repräsentative Umfrage von Matzka Markt- und Meinungsforschung im Auftrag der Versicherung Helvetia. Am streitbarsten scheinen die Tiroler und Vorarlberger – hier gibt fast die Hälfte (47 Prozent) an, bereits Teil eines Rechtsstreits gewesen zu sein.