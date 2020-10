Fit & Mobil … in jedem Alter? Ja, das geht – mit Body & Soul

Entgeltliche Einschaltung

Wenn unbeschwerte Freudentänze der Vergangenheit angehören, sich bei jedem Schritt die Gelenke unter der dynamischen Last mit einem hellen Knarzen äußern – dann scheint die Zeit der gewohnten Mobilität vorbei zu sein. Das wird zumindest suggeriert. Vermehrte Schmerzen durch die Abnutzung der Gelenksknorpel seien mit zunehmendem Alter unvermeidbar. Solche Aussagen sind auch in medizinischen Kreisen weit verbreitet. Doch muss das in jedem Fall zutreffen? Und was bringt die Gelenkbeweglichkeit zurück? Body&Soul widmet sich jetzt verstärkt Ihrer Gelenkgesundheit, damit jede Bewegung einfach wie geschmiert läuft.