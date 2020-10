Gut zu wissen: Diese (kuriosen) Fakten über Knoblauch sollte man kennen

Innsbruck – Die einen können gar nicht genug davon bekommen, für die anderen ist es ein Gewürz non grata: Knoblauch. Seit mehr als 5000 Jahren wird die Kulturpflanze angebaut. In der Küche sorgt sie für den geschmacklichen Kick, aber auch für unseren Körper leistet die Knolle so einiges – sie ist so gesund wie kaum ein anderes Gewürzmittel.